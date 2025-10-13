PSG chce zawodnika Realu Madryt. Szykuje się głośny transfer

Paris Saint-Germain poważnie rozważa sprowadzenie Endricka z Realu Madryt w zimowym oknie transferowym - informuje dziennik "Sport". Brazylijczyk ma problemy z regularną grą w barwach Królewskich.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Endrick na liście życzeń PSG

Paris Saint-Germain po historycznym triumfie w Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie kontynuuje świetną passę. Zespół Luisa Enrique znakomicie rozpoczął obecne rozgrywki. w fazie ligowej Ligi Mistrzów pokonał Barcelonę (2:1), a w Ligue 1 mistrzowie Francji zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Jedyną wpadką paryżan była porażka z Olympique Marsylia (0:1).

Jak informuje dziennik „Sport”, PSG planuje w styczniu sprowadzić Endricka z Realu Madryt. Francuski gigant od dłuższego czasu obserwuje sytuację 19-letniego Brazylijczyka, który nie cieszy się zaufaniem Xabiego Alonso.

Na Santiago Bernabeu 19-letni napastnik ma obecnie nikłe szanse na regularne występy. Dlatego Real rozważa wypożyczenie Brazylijczyka. Endrick jest bowiem związany z madryckim klubem kontraktem aż do czerwca 2030 roku.

Zainteresowanie Endrickiem nie ogranicza się jedynie do PSG. W ostatnich tygodniach do wyścigu miały dołączyć również Juventus, Valencia, Real Sociedad oraz West Ham United. 19-latek zachowuje spokój i skupia się na treningach z zespołem.

Endrick na początku sezonu zmagał się z urazem ścięgna udowego, który wykluczył go z gry na kilka miesięcy. Do tej pory 14-krotny reprezentant Brazylii nie zdążył jeszcze zadebiutować w obecnych rozgrywkach. Napastnik przeniósł się do stolicy Hiszpanii w 2024 roku z Palmeiras za około 47 milionów euro.