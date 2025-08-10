Dani Ceballos wzbudził zainteresowanie Realu Betis
Real Madryt nie zamyka jeszcze kadry na nadchodzący sezon. Florentno Perez planuje przeprowadzenie hitowego wzmocnienia. Do zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso może trafić Vitinha z Paris Saint-Germain. Królewscy również chcą zarobić odpowiednie fundusze, przez co rozważana jest sprzedaż zawodników, z którym nie wiąże się przyszłości.
Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje hiszpański „Sport”. Otóż przyszłości Daniego Ceballosa w ekipie Los Blancos wisi na włosku. W mediach długo dyskutuje się na temat hiszpańskiego pomocnika, a obecnie pojawiło się nowe zainteresowanie. 29-latek znalazł się bowiem na radarze Realu Betis, czyli zespołu, którego jest wychowankiem.
Los Verdiblancos nieprzypadkowo zainteresowali się Danim Ceballosem. Klub poszukuje bowiem nowego pomocnika, który wejdzie w buty Isco. Doświadczony Hiszpan nabawił się bowiem poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry na dłuższy czas. Czas pokaże, czy to właśnie zawodnik Królewskich wróci na Estadio Benito Villamarin.
Dani Ceballos w minionym sezonie rozegrał aż 45 spotkań w koszulce Realu Madryt. Hiszpan nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Może pochwalić się jedynie dwoma asystami. Kontrakt 29-latka na Estadio Santiago Bernabeu obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.