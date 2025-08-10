Real Madryt może dokonać transfer wychodzący. Z klubem może pożegnać się Dani Ceballos. Pomocnik Królewskich znalazł się na celowniku Realu Betis - przekazuje hiszpański "Sport".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dani Ceballos wzbudził zainteresowanie Realu Betis

Real Madryt nie zamyka jeszcze kadry na nadchodzący sezon. Florentno Perez planuje przeprowadzenie hitowego wzmocnienia. Do zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso może trafić Vitinha z Paris Saint-Germain. Królewscy również chcą zarobić odpowiednie fundusze, przez co rozważana jest sprzedaż zawodników, z którym nie wiąże się przyszłości.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje hiszpański „Sport”. Otóż przyszłości Daniego Ceballosa w ekipie Los Blancos wisi na włosku. W mediach długo dyskutuje się na temat hiszpańskiego pomocnika, a obecnie pojawiło się nowe zainteresowanie. 29-latek znalazł się bowiem na radarze Realu Betis, czyli zespołu, którego jest wychowankiem.

Los Verdiblancos nieprzypadkowo zainteresowali się Danim Ceballosem. Klub poszukuje bowiem nowego pomocnika, który wejdzie w buty Isco. Doświadczony Hiszpan nabawił się bowiem poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry na dłuższy czas. Czas pokaże, czy to właśnie zawodnik Królewskich wróci na Estadio Benito Villamarin.

Dani Ceballos w minionym sezonie rozegrał aż 45 spotkań w koszulce Realu Madryt. Hiszpan nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Może pochwalić się jedynie dwoma asystami. Kontrakt 29-latka na Estadio Santiago Bernabeu obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.