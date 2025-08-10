PSG i Real przy jednym stole. Możliwa wymiana, która wstrząśnie rynkiem

Real Madryt na trwające okno transferowe ma jeszcze ambitne cele. Defensa Central dała do zrozumienia, że stołeczny klub dąży do wymiany zawodników z Paris Saint-Germain.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real chce wymienić Rodrygo na Vitinhę

Real Madryt pod wodzą trenera Xabiego Alonso ma zamiar odzyskać uznanie w lidze hiszpańskiej i nie tylko. Stołeczna ekipa chce jednocześnie wzmocnić się na kolejnej pozycji tego lata. Konkretnymi informacjami na ten temat podzielił się portal Defensa Central.

Źródło przekonuje, że Real jest otwarty na pożegnanie się z Rodrygo Goesem, ale nie do dowolnego klubu. Madrycka ekipa wyceniła piłkarza na 80-100 milionów euro. W ostatnim czasie miały pojawić się sygnały o zainteresowaniu Brazylijczykiem ze strony Paris Saint-Germain. Niemniej do finalizacji transakcji wciąż nie doszło.

Defensa Central miała natomiast skonsultować tego typu doniesienia z kilkoma źródłami z otoczenia klubu w sprawie ewentualnego transferu Rodrygo do PSG i planów dotyczących pozyskania w zamian Vitinhi. Okazuje się, że Real miałby być otwarty na takie rozwiązanie, szukając wzmocnień do środka pola.

Na dziś jednak trudno jednoznacznie wskazać, czy na taki plan przystanie klub z Paryża. PSG miałoby ruszyć po brazylijskiego zawodnika Los Blancos dopiero wtedy, gdy pojawi się potrzeba znalezienia następcy dla Bradleya Barcoli. 22-latek ostatnio był łączony z transferem do Liverpoolu, który ma się poważnie interesować graczem.

Tego lata Real jak dotąd pozyskał czterech nowych zawodników. W tym gronie są: Franco Mastantuono, Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold i Dean Huijsen.

Czytaj więcej: Real Madryt podjął decyzję. Miliard euro robi wrażenie