Jasny sygnał od gwiazdy Realu. Kulisy ujawnione

Dani Carvajal to jeden z tych zawodników Realu Madryt, których przyszłość budzi duże zainteresowanie kibiców. Ciekawe wieści na temat piłkarza przekazał dziennik "AS".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Dani Carvajal nie chce rozstawać się z Realem Madryt

Dani Carvajal to 33-latek, którego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do końca trwającego sezonu. Chociaż wokół zawodnika nie brakuje różnych spekulacji, to sam zainteresowany jasno stawia sprawę, o czym informuje dziennik „AS”.

52-krotny reprezentant Hiszpanii na brak ofert nie może narzekać. Choć wydawały się one bardzo lukratywne, to finalnie Dani Carvajal nie przystał na negocjacje. Zawodnik co prawda był ostatnio w Katarze, niemniej celem wizyty było odwiedzenie Joselu, który swego czasu bronił barw Królewskich. Źródło zaznacza tym samym, że Dani Carvajal nie prowadził żadnych negocjacji z potencjalnym nowym pracodawcą.

Doświadczony piłkarz w tym sezonie wystąpił w zaledwie ośmiu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Ostatnio pojawiły się natomiast wieści, że Dani Carvajal wrócił już do treningów. Zaliczył nawet kilka sesji z pierwszym zespołem.

Hiszpański defensor pod koniec października doznał kontuzji prawego kolana. Realny scenariusz zakłada natomiast, że Dani Carvajal wróci na boisko już przy okazji turnieju o Superpuchar Hiszpanii. W jego ramach Real Madryt zmierzy się w półfinale z Atlético Madryt.

33-latek trafił do stołecznej ekipy w 2013 roku z Bayeru Leverkusen. Real Madryt wyłożył wówczas na transfer Daniego Carvajala ponad sześć milionów euro.