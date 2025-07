Real Madryt chce gwiazdora Arsenalu. Gigant musi poczekać na transfer

Real Madryt jest zainteresowany Williamem Salibą z Arsenalu. Według dziennika "AS", Królewscy muszą uzbroić się w cierpliwość i planują ruch dopiero w 2026 roku.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Arsenal może stracić Williama Salibę

Real Madryt nie ustaje w staraniach o Williama Salibę, który znakomicie spisuje się w barwach Arsenalu. Francuski stoper jest jednym z filarów defensywy Kanonierów, a jego ewentualne odejście byłoby dla zespołu Mikela Artety ogromnym ciosem. Latem tego roku londyńczycy jeszcze nie pozyskali nowej twarzy do linii obrony.

Według informacji hiszpańskiego dziennika „AS”, wicemistrzowie Hiszpanii zamierzają poważnie powalczyć o 24-letniego Salibę dopiero w 2026 roku. Warto podkreślić, że obecna umowa zawodnika obowiązuje do końca sezonu 2026/27 i nic nie wskazuje, by miała zostać przedłużona. Real w ostatnich latach wielokrotnie udowadniał, że cierpliwość popłaca. Klub z Madrytu niejednokrotnie wyczekiwał dogodnego momentu, by zakontraktować zawodnika na własnych warunkach.

Saliba uchodzi za jednego z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Francuz dołączył do klubu z Emirates Stadium w 2019 roku z Saint-Etienne, a później był wypożyczany do OGC Nice i Olympique Marsylia. Władze Kanonierów mocno cenią swojego zawodnika i oczekują blisko 80 milionów euro.

28-krotny reprezentant Trójkolorowych dotychczas rozegrał 134 mecze w barwach Arsenalu, zdobył siedem bramek i dołożył do swojego dorobku dwie asysty.