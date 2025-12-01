Real Madryt chce wielki talent. Nie będzie tanio

Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Nathaniel Brown (Napoli - Eintracht)

Real Madryt walczy o talent z Bundesligi

Nathaniel Brown to wychowanek 1. FC Nürnberg, który w zimie 2024 roku został wykupiony przez Eintracht Frankfurt za trzy miliony euro. W szeregach Die Adler zadebiutował kilka miesięcy później 27 października zmienił Omara Marmousha w starciu z Unionem Berlin w 8. kolejce Bundesligi. Od tego momentu zanotował 51 meczów w barwach ekipy z Deutsche Bank Park.

Lewy obrońca we Frankfurcie prezentuje się na tyle dobrze, że zaliczył już dwa występy w reprezentacji Niemiec. Uwagę na postawę 22-latka zwróciły największe kluby Europy. Na liście zainteresowanych znajduje się przede wszystkim Real Madryt. Florian Plettenberg ujawnił, że Królewscy obserwowali Browna w pojedynkach z 1. FC Köln i Atalantą.

Ile należy zapłacić za utalentowanego defensora? r. Markus Krösche, dyrektorem sportowy Eintrachtu, zdradził, że potencjalny nabywca będzie musiał wyłożyć nawet 70 milionów euro. Orły są przekonane, że Brown odejdzie już w lecie i zasili szeregi jednego z największych klubów na Starym Kontynencie.