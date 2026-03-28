Real Madryt chce reprezentanta Anglii. Na stole 100 mln euro

Adam Wharton na celowniku Realu Madryt

Real Madryt uznał pozyskanie nowego pomocnika za absolutny priorytet podczas letniego okna transferowego. Hiszpański klub szuka zawodnika, który wzmocni środek pola i pozwoli drużynie jeszcze skuteczniej rywalizować w La Liga oraz w Lidze Mistrzów.

W gronie potencjalnych celów znajdują się uznane nazwiska – Vitinha z Paris Saint-Germain czy Rodri z Manchesteru City. Obok nich Królewscy przyglądają się również młodszym talentom, w tym Keesowi Smitowi z AZ Alkmaar oraz angielskiemu pomocnikowi Adamowi Whartonowi z Crystal Palace.

Według doniesień dziennika „AS”, Wharton latem zamierza opuścić Selhurst Park i szuka klubu z Ligi Mistrzów, w którym będzie mógł kontynuować rozwój. To może stać się impulsem dla Realu. Jasny zamiar opuszczenia Crystal Palace przez 22-letniego pomocnika może ułatwić negocjacje, choć klub z Premier League prawdopodobnie będzie oczekiwał kwoty rzędu 100 milionów euro.

Na jego Whartona polują również giganci z Premier League, w tym Manchester United, którzy po ustabilizowaniu wyników przez Michaela Carricka mają ambicje powrotu do Ligi Mistrzów. W trwającej kampanii czterokrotny reprezentant Anglii zanotował siedem asyst w 41 występach. Środkowy pomocnik trafił od Crystal Palace w połowie 2024 roku z Blackburn Rovers za około 21 mln euro i podpisał kontrakt obowiązujący do 2029 roku.