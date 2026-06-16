Real Madryt chce holenderskiego pomocnika. W grze 60 mln euro

13:06, 16. czerwca 2026 14:37, 16. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Real Madryt szykuje ofensywę transferową latem. Według "The Athletic", poważnie rozważana jest kandydatura Keesa Smita z AZ Alkmaar.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho szuka wzmocnień. Kees Smit na celowniku Realu Madryt

Real Madryt przygotowuje się do kolejnego sezonu z jasnym celem – odzyskać mistrzostwo Hiszpanii po kilku latach przerwy. Władze klubu nie ukrywają, że letnie okno transferowe ma być jednym z kluczowych momentów w budowie nowej drużyny.

Do zespołu z Santiago Bernabeu dołączył już Marc Cucurella z Chelsea za 55 milionów euro, a Antonio Rudiger przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku. W kręgu zainteresowań Królewskich znajdują się również Ibrahima Konate, Denzel Dumfries czy Bernardo Silva.

Według informacji przekazanych przez „The Athletic”, Kees Smit z AZ Alkmaar jest nadal bacznie monitorowany przez skautów Realu. Klub nie skupia się wyłącznie na gwiazdach, ale również na zawodnikach, którzy mogą stać się fundamentem zespołu w przyszłości.

333 PLN BONUSU za poprawny typ na gola Francji z Senegalem! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź mundialową akcję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W tym kontekście 20-letni Holender idealnie wpisuje się w strategię budowy drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho. Smit od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych pomocników młodego pokolenia w Holandii. Zawodnik AZ Alkmaar imponuje przede wszystkim techniką, spokojem w rozegraniu oraz umiejętnością kontrolowania tempa gry w środku pola.

Holenderski klub wycenia swojego piłkarza na około 60 milionów euro. Mimo to w Madrycie panuje przekonanie, że taka inwestycja może w przyszłości przynieść znaczące korzyści. Na ten moment nie złożono jeszcze oficjalnej oferty. W Hiszpanii podkreśla się jednak, że Los Blancos mogą przyspieszyć działania w najbliższych tygodniach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości