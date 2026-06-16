Real Madryt chce holenderskiego pomocnika. W grze 60 mln euro

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho szuka wzmocnień. Kees Smit na celowniku Realu Madryt

Real Madryt przygotowuje się do kolejnego sezonu z jasnym celem – odzyskać mistrzostwo Hiszpanii po kilku latach przerwy. Władze klubu nie ukrywają, że letnie okno transferowe ma być jednym z kluczowych momentów w budowie nowej drużyny.

Do zespołu z Santiago Bernabeu dołączył już Marc Cucurella z Chelsea za 55 milionów euro, a Antonio Rudiger przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku. W kręgu zainteresowań Królewskich znajdują się również Ibrahima Konate, Denzel Dumfries czy Bernardo Silva.

Według informacji przekazanych przez „The Athletic”, Kees Smit z AZ Alkmaar jest nadal bacznie monitorowany przez skautów Realu. Klub nie skupia się wyłącznie na gwiazdach, ale również na zawodnikach, którzy mogą stać się fundamentem zespołu w przyszłości.

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W tym kontekście 20-letni Holender idealnie wpisuje się w strategię budowy drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho. Smit od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych pomocników młodego pokolenia w Holandii. Zawodnik AZ Alkmaar imponuje przede wszystkim techniką, spokojem w rozegraniu oraz umiejętnością kontrolowania tempa gry w środku pola.

Holenderski klub wycenia swojego piłkarza na około 60 milionów euro. Mimo to w Madrycie panuje przekonanie, że taka inwestycja może w przyszłości przynieść znaczące korzyści. Na ten moment nie złożono jeszcze oficjalnej oferty. W Hiszpanii podkreśla się jednak, że Los Blancos mogą przyspieszyć działania w najbliższych tygodniach.