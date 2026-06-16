Antonio Rudiger podjął decyzję. Ważne ogłoszenie Realu Madryt

Antonio Rudiger przedłużył kontrakt z Realem Madryt. Nowa umowa reprezentanta Niemiec będzie obowiązywać do końca czerwca 2027 roku.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Oficjalnie: Antonio Rudiger zostaje w Realu Madryt

Antonio Rudiger dołączył do Realu Madryt z Chelsea w 2022 roku. Hiszpański klub wykorzystał wówczas sytuację, że reprezentantowi Niemiec wygasał kontrakt na Stamford Bridge i sprowadził doświadczonego obrońcę bez konieczności płacenia kwoty odstępnego.

Od początku pobytu na Santiago Bernabeu Rudiger był jednym z filarów defensywy Królewskich. Dzięki swojej waleczności, doświadczeniu i umiejętnościom przywódczym szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Dopiero w ostatnich miesiącach jego regularne występy ograniczały problemy zdrowotne.

We wtorek aktualni wicemistrzowie Hiszpanii poinformowali, że 33-letni obrońca podpisał nowy kontrakt. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku. Negocjacje dotyczące przedłużenia współpracy trwały od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz obie strony osiągnęły pełne porozumienie. Władze klubu uznały, że doświadczenie Niemca będzie niezwykle cenne w najbliższym sezonie, szczególnie po ponownym zatrudnieniu Jose Mourinho na stanowisku trenera.

Miniona kampania nie należała do najłatwiejszych w karierze Rudigera. Obrońca w sezonie 2025/2026 rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Przedłużenie kontraktu z Rudigerem to kolejny ważny ruch Realu tego lata. Na początku tygodnia Królewscy ogłosili również pozyskanie Marca Cucurelli z Chelsea. Reprezentant Hiszpanii przeniósł się do stolicy kraju za 55 milionów euro.