Real Madryt blisko głośnego transferu. Jasna deklaracja gwiazdora

16:41, 31. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  as.com

Real Madryt planuje transfer reprezentanta Francji. Jak wynika z informacji dziennika "AS", Ibrahima Konate z Liverpoolu jest otwarty na przenosiny do stolicy Hiszpanii.

Alvaro Arbeloa
PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Ibrahima Konate chce zasilić szeregi Realu Madryt

Real Madryt planuje poważną przebudowę linii defensywnej w letnim oknie transferowym. Jednym z głównych celów klubu jest Ibrahima Konate, którego kontrakt z Liverpoolem wygasa z końcem czerwca tego roku. Na ten moment nic nie wskazuje, żeby reprezentant Francji miał przedłużyć umowę z The Reds.

Jak podają hiszpańskie media, 26-letni obrońca zadeklarował chęć dołączenia do hiszpańskiego giganta. Mimo licznych ofert z całej Europy Konate nie spieszy się z podjęciem decyzji i zachowuje pełną kontrolę nad swoją przyszłością. Według doniesień, Konate odrzucił już kilka propozycji, koncentrując się na najbardziej atrakcyjnych kierunkach, w tym właśnie na Los Blancos.

Francuz chce mieć jasność w sprawie swojej sytuacji przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jeśli jego kontrakt z Liverpoolem nie zostanie przedłużony, Królewscy będą mieli okazję sprowadzić jednego z najbardziej pożądanych środkowych obrońców w Europie.

W bieżącym sezonie Konate rozegrał 41 meczów, w których zdobył dwie bramki. Obrońca trafił do aktualnych mistrzów Anglii z RB Lipsk w 2021 roku. Wcześniej reprezentował barwy FC Sochaux. Serwis Transfermarkt.de wycenia środkowego defensora na 50 mln euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości