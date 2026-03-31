Real Madryt blisko głośnego transferu. Jasna deklaracja gwiazdora

Real Madryt planuje transfer reprezentanta Francji. Jak wynika z informacji dziennika "AS", Ibrahima Konate z Liverpoolu jest otwarty na przenosiny do stolicy Hiszpanii.

Real Madryt planuje poważną przebudowę linii defensywnej w letnim oknie transferowym. Jednym z głównych celów klubu jest Ibrahima Konate, którego kontrakt z Liverpoolem wygasa z końcem czerwca tego roku. Na ten moment nic nie wskazuje, żeby reprezentant Francji miał przedłużyć umowę z The Reds.

Jak podają hiszpańskie media, 26-letni obrońca zadeklarował chęć dołączenia do hiszpańskiego giganta. Mimo licznych ofert z całej Europy Konate nie spieszy się z podjęciem decyzji i zachowuje pełną kontrolę nad swoją przyszłością. Według doniesień, Konate odrzucił już kilka propozycji, koncentrując się na najbardziej atrakcyjnych kierunkach, w tym właśnie na Los Blancos.

Francuz chce mieć jasność w sprawie swojej sytuacji przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jeśli jego kontrakt z Liverpoolem nie zostanie przedłużony, Królewscy będą mieli okazję sprowadzić jednego z najbardziej pożądanych środkowych obrońców w Europie.

W bieżącym sezonie Konate rozegrał 41 meczów, w których zdobył dwie bramki. Obrońca trafił do aktualnych mistrzów Anglii z RB Lipsk w 2021 roku. Wcześniej reprezentował barwy FC Sochaux. Serwis Transfermarkt.de wycenia środkowego defensora na 50 mln euro.