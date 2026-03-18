Real Madryt i Arsenal mogą latem stoczyć walkę o transfer. Trop europejskich gigantów prowadzi do Bundesligi. Na ich celowniku znalazł się Christian Kofane z Bayeru Leverkusen - donosi "Sports Boom".

Real Madryt i Arsenal we wtorkowy wieczór zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Królewscy bez problemu pokonali w dwumeczu Manchester City. Podopieczni Mikela Artety natomiast wyszli zwycięsko z rywalizacji z Bayerem Leverkusen. Wkrótce oba zespoły mogą między sobą stoczyć walkę o bardzo ciekawy transfer.

Z informacji przekazanych przez „Sports Boom” dowiadujemy się, że Real Madryt oraz Arsenal mają na celowniku tego samego zawodnika. Trop ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów prowadzi do Bayeru Leverkusen. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Christian Kofane. Niemiecki klub zgodziłby się na rozstanie ze swoim zawodnikiem, jeśli ktoś spełniłby ich oczekiwania finansowe.

Wspomniane źródło zaznacza, że transfer Christiana Kofane będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Bayer Leverkusen oczekuje ofert za napastnika w granicach 60-70 milionów euro. Tyle zatem na stół muszą wyłożyć Real Madryt oraz Arsenal, jeśli chcą nawiązać współpracę z Kameruńczykiem. Zapowiada się interesująca rywalizacja.

Christian Kofane w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Napastnik z Kamerunu zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył osiem asyst.