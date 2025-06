Real ma plan wobec Alaby. Nie chodzi tylko o formę

Real Madryt ma plan, aby pożegnać się z jednym z zawodników, który mocno obciąża listę płac. Konkretne wieści w sprawie przekazało internetowe wydanie dziennika AS.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

Real Madryt planuje rozstanie z Davidem Alabą

Real Madryt ma zamiar zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia zawodników. Tym samym z klubem ma się pożegnać David Alaba. Wieści na ten temat przekazało internetowe wydanie dziennika AS.

Źródło przekonuje, że władze Los Blancos są zdeterminowane, aby ze swoich barków zrzucić pensję w wysokości 12,5 miliona euro na sezon. Zadanie nie będzie jednak proste, bo siłą rzeczy Austriak nie kwapi się do tego, aby dojść do porozumienia z Realem w sprawie rozwiązania umowy.

Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że Alaba większych szans na regularne występy nie ma. Wyżej w rankingu mogą znajdować się między innymi tacy gracze jak: Antonio Rudiger, Eder Militao, Dean Huijsen czy Marco Asensio.

Ogólnie piłka zostaje po stronie samego zawodnika. Alaba będzie musiał podjąć decyzję czy zostać w klubie, czy pożegnać się z nim na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu z końcem czerwca 2026 roku. Można jednak przypuszczać, że żaden klub nie zaoferuje już piłkarzowi warunków podobnych, jak te, które zapewnia Alabie gigant La Liga.

Kluczowe w kontekście przyszłości Austriaka jest to, ze w ostatnich sezonach zawodnik rzadko grał na wysokim poziomie. Wpływ na to miały kłopoty zdrowotne gracza. Od grudnia 2023 do stycznia 2025 roku piłkarz leczył się po kontuzji więzadła krzyżowego. Ostatnio natomiast Alaba nabawił się urazu mięśnia łydki.

Czytaj także: Barcelona pracuje nad przebudową. Znane kolejne dwa cele