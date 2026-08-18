Real i Barcelona ruszyły po perełkę. Niesamowite, ile wynosi klauzula odstępnego

Real Madryt oraz FC Barcelona stoczą walkę o Sergio Martineza z Racingu Santander. Jak donosi AS, w kontrakcie 19-latka widnieje zaskakująco niska klauzula odstępnego.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Sergio Martinez

Piękny gol, niska klauzula. Giganci ruszają do walki

Real Madryt, FC Barcelona oraz Villarreal uważnie obserwują rozwój 19-letniego pomocnika. Sergio Martinez zanotował wymarzony debiut w La Liga przeciwko Żółtej Łodzi Podwodnej, popisując się kapitalnym uderzeniem w samo okienko. Oficjalne pomiary ligowe wykazały, że piłka po jego strzale leciała z prędkością aż 126,7 km/h.

CO TAM SIĘ WYRABIA?! 😱 W meczu Racingu Santander z Villarrealem padły dwa cudowne gole! 🚀🎯 Dobrze się zaczyna sezon LaLiga! 🔝



📺 Oglądaj: https://t.co/kfk01HK0fo pic.twitter.com/FMg68m3ebn — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 16, 2026

Tym trafieniem Hiszpan zapisał się w historii Racingu Santander jako najmłodszy strzelec klubu w debiucie na najwyższym szczeblu w XXI wieku. Wychowanek już zimą odrzucił wstępne oferty od wyżej wymienionych klubów, a także od CD Mirandes. Piłkarz uznał wtedy, że najszybciej rozwinie się, pozostając w zespole i walcząc o miejsce w pierwszym składzie.

Interesująco przedstawia się jego sytuacja kontraktowa. Mimo że w listopadzie podpisał nową umowę obowiązującą do 30 czerwca 2029 roku, jego klauzula wykupu wynosi zaledwie 3 miliony euro. Taka kwota jest po prostu okazją dla najbogatszych klubów na rynku.

Władze Racingu obawiają się, że po tak spektakularnym wejściu do La Liga nie zdołają utrzymać swojej perełki. Wykupienie pomocnika za tak skromną sumę może nastąpić w każdej chwili.