Real i Barcelona powalczą o skrzydłowego? Gwiazdor ujawnił swoje marzenia

Yeremay Hernandez przyznał w wywiadzie z Cadena SER, że gra dla Realu Madryt lub Barcelony byłaby spełnieniem jego marzeń.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Joan Laporta

Gwiazda Deportivo marzy o grze dla giganta

Yeremay Hernandez to jedno z najgorętszych nazwisk w Segunda Division. Gwiazdor Deportivo La Coruna w tym sezonie zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty w trzynastu meczach. Swoim stylem gry 22-latek przyciąga zainteresowanie wielu klubów, nie tylko z Hiszpanii. W rozmowie z „Cadena SER” zawodnik przyznał, że marzy o grze dla jednego z dwóch gigantów, Realu Madryt lub Barcelony.

– Lubię naszą ligę, jest wyjątkowa. Barca i Real to topowe drużyny, a zagrać dla jednej z nich byłoby spełnieniem marzeń. Na razie jednak moim celem jest gra w Deportivo – powiedział Hiszpan.

W przeszłości Hernandez był łączony z zespołami Premier League, takich jak Arsenal i Chelsea, a także z Bundesligi, jak Bayern Monachium czy Borussia Dortmund. Mówiło się także o zainteresowanie Atletico Madryt, a nawet saudyjskich klubów, które mogły kusić młodego piłkarza wysokimi zarobkami. Co ciekawe w latach 2015-2017 hiszpański napastnik występował w młodzieżowej drużynie Królewskich.

Zawodnik przyznał także, że gra u boku takich gwiazd jak Kylian Mbappe czy Lamine Yamal byłaby dla niego czymś wyjątkowym.

– Z nimi grałoby się świetnie. Podawaliby mi piłki, a ja bym robił swoje – zażartował młody skrzydłowy.

Na zakończenie rozmowy Hernandez odniósł się również do swoich marzeń o grze w reprezentacji Hiszpanii. Podkreślił jednak, że to jeszcze odległy cel, bo najpierw musi zaistnieć w najwyższej klasie rozgrywkowej.

– Mam przed sobą długą drogę do pokonania. Ale jeśli kiedyś to się uda, będzie to coś niesamowitego” – stwierdził Hernandez.

Piłkarz Deportivo przez portal „Transfermarkt” wyceniany jest na 20 milionów euro. Kontrakt Hiszpana z klubem obowiązuje do 2030 roku.

Zobacz także: Real szykuje spektakularną wymianę gwiazd z gigantem