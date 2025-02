Arsenal oraz Chelsea staną do walki o hiszpańską perełkę

Ruben Gil / Alamy Na zdjęciu: Yeremay Hernandez

Yeremay Hernandez wyląduje w Premier League?

Yeremay Hernandez rozgrywa bardzo dobry sezon na zapleczu La Ligi. 22-letni skrzydłowy Deportivo La Coruna pojawił się na boisku w 23 spotkaniach, zdobył 9 bramek i zaliczył 3 asysty. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii wzbudzał zainteresowanie europejskich gigantów już w minionym zimowym okienku transferowym, ale ostatecznie jego odejście zablokował prezydent drugoligowego klubu. Najbliższego lata niezwykle utalentowany zawodnik powinien otrzymać zgodę na przeprowadzkę.

Niewykluczone, że 22-latek będzie kontynuował swoją karierę na Wyspach Brytyjskich. Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “Fichajes.net” wynika bowiem, że Arsenal oraz Chelsea powalczą o zakontraktowanie perspektywicznego piłkarza. Według mediów w umowie zdolnego napastnika znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 20 milionów euro. Wyłożenie na stół takiej kwoty nie będzie stanowiło żadnego problemu angielskim gigantom.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Tak więc wygląda na to, że Yeremay Hernandez niemal na pewno opuści Deportivo La Coruna, tym bardziej że ekipa Los Blanquiazules nie ma większych szans na awans do La Ligi, zajmując obecnie dopiero 11. miejsce w tabeli Segunda Division. Warto dodać, że zainteresowanie skrzydłowym wykazuje również Atletico Madryt. Nadmieńmy, że filigranowy atakujący przed dołączeniem do Deportivo La Coruna szkolił swoje umiejętności w akademiach Realu Madryt oraz UD Las Palmas.