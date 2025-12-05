Alonso stawiał na niego od początku. Teraz posadzi go na ławce!

Real Madryt latem sięgnął po Deana Huijsena, który znakomicie zaczął przygodę w nowym klubie. Ostatni okres był znacznie gorszy, dlatego Xabi Alonso ma go posadzić na ławce rezerwowych - informuje "Marca".

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso ma komfort wyboru. Huijsen trafi na ławkę

Real Madryt tego lata przebudował defensywę, sprowadzając Trenta Alexandra-Arnolda, Alvaro Carrerasa oraz Deana Huijsena. Ten ostatni uchodzi za jeden z największych talentów na swojej pozycji, co potwierdził znakomitym początkiem na Santiago Bernabeu. Młodziutki Hiszpan świetnie zaprezentował się podczas Klubowych Mistrzostw Świata i szybko wywalczył miejsce w pierwszym składzie.

Huijsen miał być twarzą drużyny pod wodzą Xabiego Alonso. Start sezonu wyglądał w jego wykonaniu optymistycznie, ale z biegiem czasu pojawiło się więcej znaków zapytania. Media doszukiwały się błędów w jego zagraniach i zauważyły, że ten nie najlepiej radzi sobie w meczach o największym ładunku emocjonalnym.

Alonso konsekwentnie na niego stawiał, choć ostatnio nie mógł, gdyż ten nabawił się urazu. W międzyczasie do zdrowia po długiej absencji wrócił Antonio Rudiger, który wskoczył do pierwszej jedenastki. Jego duet z Ederem Miliato znów układa się imponująco.

Powrót Rudigera ma wpłynąć na pozycję Huijsena, który straci miejsce w pierwszym składzie. „Marca” sugeruje, że Alonso postawi na doświadczonych zawodników, a młody stoper będzie musiał ponownie zawalczyć o jego względy. To dla niego nowa sytuacja, gdyż do tej pory był w stolicy Hiszpanii nietykalny. Może to oczywiście zadziałać na jego korzyść, gdyż forma w ostatnich tygodniach pozostawiała wiele do życzenia.