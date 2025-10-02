Real dostał ofertę. Gwiazda może dołączyć do hiszpańskiego giganta

Real Madryt otrzymał propozycję sprowadzenia Zaire-Emery’ego z PSG w 2026 roku. Jak donosi serwis Defensa Central, Francuz znalazł się na radarze kilku gigantów, ale odstraszyć ich może jego cena.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt może sprowadzić Zaire-Emery’ego

Warren Zaire-Emery uważany jest za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy Paris Saint-Germain. Mimo to konkurencja w zespole napakowanym gwiazdami jest ogromna i młody zawodnik nie zawsze pojawia się w wyjściowym składzie.

Właśnie dlatego przedstawiciele 19-latka zaczęli oferować go różnym klubom. Jednym z nich jest Real Madryt, ale zainteresowanie mają przejawiać także Manchester City, Bayern Monachium i Arsenal.

Problemem może być jednak kwota, jaką PSG oczekuje za swojego piłkarza. Według doniesień Paryżanie oczekują 90 milionów euro, podczas gdy „Transfermarkt” wycenia młodego zawodnika na 55 milionów.

Obecnie trudno więc sobie wyobrazić, żeby Królewscy wydali tak dużą sumę. Zarówno hiszpański gigant, jak i inne kluby rozważają, czy warto zainwestować tak duże pieniądze w pomocnika.

Nie jest tajemnicą, że Real od pewnego czasu rozgląda się za wzmocnieniem środka pola. Działacze przygotowali nawet listę życzeń, na której znaleźli się m.in. Enzo Fernandez z Chelsea oraz Alexis Mac Allister z Liverpoolu.

Klub zamierza jednak na spokojnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i dopiero po zakończeniu bieżących rozgrywek oceni, która z nich będzie najlepsza.

W aktualnym sezonie Zaire-Emery wystąpił w dziewięciu spotkaniach. W poprzednim zagrał w 55 meczach, w których strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty.

Zobacz także: Chelsea odpowiedziała na zainteresowanie Realu. Wszystko już jasne