Real czy Barcelona? Haaland marzy o grze tylko dla jednego giganta

Erling Haaland ma jedno marzenie, jest nim gra dla Realu Madryt - ujawniło najbliższe środowisko gwiazdora, o czym poinformował serwis "The Touchline". Królewscy od jakiegoś czasu bardzo interesują się tym graczem.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland ma jedno marzenie, to gra dla Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie przeciętnie, dlatego też doszło do zwolnienia Xabiego Alonso, a jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa. Dla nikogo nie jest jednak tajemnicą, że to tylko rozwiązanie doraźne, tymczasowe. Nowy trener Królewskich może pojawić się jednak dopiero wraz z nowym sezonem. Florentino Perez jednak także wówczas ma zamiar postawić na nowe otwarcie w kadrze zespołu.

Ostatnio media rozpisywały się o zainteresowaniu Erlingiem Haalandem. Norweg jest na celowniku Los Blancos, a zwolennikiem jego transferu jest sam Perez, który ma chcieć zrobić wszystko, aby pozyskać go latem. Okazuje się, że nie jest to działanie bezzasadne. Według informacji przekazanych przez serwis „The Touchline”, najbliższe środowisko Erlinga Haalanda jasno dało do zrozumienia, że ​​piłkarzowi pozostało jedno marzenie: gra w Realu Madryt. To oznaczałoby, że gdyby Królewscy porozumieli się z Manchesterem City, mogłoby bez większego problemu dojść do takiego ruchu.

Erling Haaland od lat uważany jest za najlepszego napastnika na świecie. W tym sezonie 25-latek zdobył już 26 goli oraz zanotował cztery asysty w 32 meczach. W sumie dla Obywateli ma 150 trafień. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Borussii Dortmund. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 200 milionów euro.

