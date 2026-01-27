Mourinho wprost o Arbeloi. „Nie był najlepszym piłkarzem Realu”

Real Madryt zagra w środę z Benfiką w Lidze Mistrzów. Jose Mourinho na konferencji prasowej zabrał głos nt. Alvaro Arbeloi. Portugalczyk wypowiedział się o nim w ciepłych słowach.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho wspomniał o Arbeloi. Te słowa mówią wszystko

Real Madryt w środę zmierzy się na wyjeździe z Benfiką w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Będzie to pierwsze od prawie dziesięciu lat spotkanie Jose Mourinho, w którym jego rywalem będzie ekipa Królewskich. The Special One mierzył się z nimi pięciokrotnie i ani razu nie wygrał. Ostatni raz w 2017 roku w Superpucharze Europy, gdy Manchester United przegrał (1:2).

Mourinho w przeszłości był również trenerem Realu Madryt w latach 2010-2013. W tym czasie piłkarzem hiszpańskiego giganta był Alvaro Arbeloa, czyli obecny szkoleniowiec Los Blancos. 63-latek na konferencji prasowej zabrał głos nt. byłego podopiecznego. Wypowiedział się o nim w samych superlatywach. Dodał, że choć nie był najlepszym piłkarzem Realu, to był jednym z najlepszych ludzi w klubie.

– Alvaro Arbeloa to mój człowiek. Nie tylko były piłkarz, ale osobiście jeden z moich ulubionych zawodników. Nie był najlepszym piłkarzem, jakiego miałem w Realu Madryt, ale był jednym z najlepszych ludzi – powiedział Jose Mourinho na konferencji prasowej.

– Mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze. Chcę, żeby Arbeloa radził sobie dobrze, gdziekolwiek będzie. Chcę, żeby Real Madryt radził sobie dobrze z każdym trenerem. Uwielbiam Real i uwielbiam Alvara. Mam tylko nadzieję, że jutro pójdzie im źle – dodał.

Arbeloa pod wodzą Mourinho rozegrał 122 spotkania, strzelił gola i zaliczył siedem asyst.