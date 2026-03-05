Real chce gwiazdora, a gwiazdor chce Realu. To może być hit okienka

Nico Schlotterbeck jest bardzo zainteresowany możliwością dołączenia do Realu Madryt, co przekazał Matteo Moretto. Wcześniej media wielokrotnie informowały o tym, że dla Królewskich jest on jednym z głównych celów transferowych.

Nico Schlotterbeck chce dołączyć do Realu

Real Madryt w tym sezonie ma swoje bardzo, ale to bardzo poważne problemy. Królewscy, którzy mieli przecież walczyć o mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Hiszpanii oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów, mogą zakończyć kampanię bez żadnego sukcesu. Właściwie jest to bardzo prawdopodobne i dlatego też latem klub czekać ma wielka rewolucja.

Mówi się przecież nie tylko o wyczekiwanej zmianie trenera, ale i także – a może nawet przede wszystkim – wielu zmianach w kadrze i kolejnych wielkich transferach. Jednym z priorytetów jest bowiem pozyskanie nowego środkowego obrońcy. W tym kontekście w ostatnim czasie pada głównie jedno nazwisko: Nico Schlotterbeck. Gracz Borussii Dortmund jest bardzo rozchwytywany na rynku, ale także jest bardzo chętny na przenosiny do Realu Madryt, o czym poinformował Matteo Moretto.

Co ciekawe, na stole środkowego obrońcy z Niemiec jest także oferta przedłużenia kontraktu ze strony Borussii Dortmund, ale do tej pory wstrzymuje się on z ostateczną decyzją, gdyż liczy właśnie na przenosiny do Los Blancos. Nico Schlotterbeck w tym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował dwie asysty. 26-letni reprezentant swojego kraju wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 55 milionów euro.

