Real zmienił kurs. Transferowy temat ucichł

Real Madryt przez długi czas wydawał się otwarty na wypożyczenie Frana Garcíi do innej drużyny. Tymczasem nastąpił zwrot w tej sprawie, o czym poinformował "The Athletic".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Fran Garcia nie zostanie wypożyczony z Realu Madryt do Bournemouth

Real Madryt rywalizuje w tej kampanii o najwyższe cele. Jednocześnie nie wszyscy zawodnicy mogą liczyć na regularne występy. Na temat jednego z piłkarzy ciekawe informacje przekazał „The Athletic”.

Źródło ujawniło, że gigant La Ligi odmówił zgody na wypożyczenie zawodnika do Bournemouth. Hiszpan rozważał dołączenie do zespołu z Premier League, chcąc zwiększyć swoje szanse na regularne występy. Niemniej zarząd Realu ostatecznie nie zdecydował się na to, aby pożegnać się z piłkarzem.

Po odrzuceniu transferu 26-letni obrońca poprosił w sobotę o możliwość indywidualnego treningu, jednak klub odrzucił jego prośbę. Fran Garcia spędził pierwsze 15 minut sesji z grupą otwartą dla mediów, po czym kontynuował zajęcia treningowe samodzielnie. Źródła zaznajomione ze sprawą podały, że defensor rozmawiał z trenerem Alvaro Arbeloą przed podjęciem próby sfinalizowania transferu. Real Madryt zamierzał zatrzymać wszystkich zawodników w styczniu, z wyjątkiem napastnika Endricka, który udał się na wypożyczenie do Olympique Lyon.

Fran Garcia to piłkarz, który trafił do zespołu z Estadio Santiago Bernabeu w lipcu 2023 roku. Wcześniej występował w Rayo Vallecano. W trwającej kampanii zawodnik rozegrał jak dotąd 14 meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich jednego gola, spędzając na boisku ponad 700 minut.