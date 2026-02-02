Transfer, który wstrząsa ligą. Benzema obrał nowy kierunek

22:38, 2. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X) / Al-Hilal

Karim Benzema kończy swoją przygodę z Al-Ittihad, ale nie myśli o opuszczeniu ligi saudyjskiej. Konkretne wieści w tej sprawie przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Karim Benzema
fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema podpisał kontrakt z Al-Hilal

Karim Benzema to bez wątpienia jedna z największych gwiazd Saudi Pro League. W ostatnim czasie nie brakowało spekulacji dotyczących przyszłości byłego reprezentanta Francji. Zawodnik ostatecznie miał zdecydować się na kontynuowanie kariery w Arabii Saudyjskiej. Informacje na ten temat przekazał dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

Źródło poinformowało, że Benzema po zakończeniu współpracy z Al-Ittihad związał swoją przyszłość z Al-Hilal. Były zdobywca Złotej Piłki ostatecznie trafił do nowego projektu ze skutkiem natychmiastowym, co klub już potwierdził w swoich. Zawodnik zatem zaakceptował zaproponowane mu warunki.

38-letni piłkarz to 97-krotny reprezentant Francji. Aktualnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie sześciu milionów euro. Benzema, zanim trafił do ligi saudyjskiej, występował w takich klubach jak Real Madryt czy Olympique Lyon.

W trwającej kampanii środkowy napastnik wystąpił w 21 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 16 goli. Na boisku spędził łącznie ponad 1800 minut. Okazję do poprawy swojego bilansu już w barwach nowej drużyny może mieć 5 lutego. Al-Hilal zagra wówczas z Al-Okhdood. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:30.

Benzema w nowej ekipie będzie rywalizował o miejsce w składzie przede wszystkim z Darwinem Nunezem oraz Kaderem Meite. Trenerem drużyny jest Simone Inzaghi.

