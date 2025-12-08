Angielski napastnik pod lupą PSG. Barcelona nie chce go stracić

Marcus Rashford i jego przyszłość to temat licznych medialnych spekulacji. Tymczasem ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał dziennikarz Ekrem Konur na platformie X.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford na radarze PSG

Marcus Rashford jest aktualnie na wypożyczeniu z Manchesteru United do FC Barcelony. Rozwiązanie obowiązuje do końca sezonu. Jednocześnie już trwają dyskusje, co dalej z Anglikiem. Ciekawe informacje na jego temat przekazał dziennikarz Ekrem Konur.

Źródło przekonuje, że Rashford znajduje się na liście życzeń FC Barcelony. Władze giganta La Liga mają planować opcję pozyskania Anglika na stałe. Sytuację piłkarza monitorują również kluby z Premier League.

28-letni zawodnik trafił do Barcelony latem. W tej kampanii Rashford wystąpił jak na razie w 20 spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył 10 asyst. Na boisku spędził ponad 1300 minut.

Ogólnie aktualny kontrakt reprezentanta Anglii z Man Utd obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 40 milionów euro.

68-krotny reprezentant Anglii ma na swoim koncie kilka trofeów. Rashford dwukrotnie wygrał z Man Utd Puchar Ligi Angielskiej, dwukrotnie Puchar Anglii oraz raz triumfował w Lidze Europejskiej.

Angielski napastnik w tym roku może wystąpić jeszcze w trzech spotkaniach. Barcelona zmierzy się w tym tygodniu z Eintrachtem Frankfurt i Osasuną. Katalończycy ponadto zagrają z Villarrealem. Ostatni mecz w tym roku Barcelona rozegra 21 grudnia. Po przerwie świąteczno-noworocznej hiszpańska ekipa wróci do gry w turnieju o Superpuchar Hiszpanii.

