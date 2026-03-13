Rashford odnalazł się w Barcelonie. Laporta ocenił szanse na transfer

Marcus Rashford w tym sezonie gra w FC Barcelonie na zasadzie wypożyczenia. Joan Laporta w rozmowie z Jijantes poruszył wątek przyszłości Anglika. Szanse na transfer stale rosną.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona rozważa transfer Rashforda. Laporta potwierdził

Marcus Rashford, choć ostatnio nie prezentuje takiej formy, jak na początku sezonu i tak notuje bardzo udany rok. FC Barcelona ściągnęła go latem poprzedniego roku na zasadzie wypożyczenia. Z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja. Anglik zdobył 10 bramek i zanotował 13 asyst w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach. Kibice zastanawiają się, czy zostanie na stałe.

Wykup piłkarza wcale nie będzie trudny, ponieważ Katalończycy zapewnili sobie klauzulę wykupu w umowie z Czerwonymi Diabłami. Wystarczy, że zapłacą 30 milionów euro, a Rashford na stałe przeniesie się do Barcelony. O jego przyszłości mówił Joan Laporta w rozmowie z Jijantes. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta pod koniec sezonu.

– Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Deco podejmie decyzję pod koniec sezonu. Rozważamy różne opcje dotyczące jego dalszego pobytu w klubie. Marcus bardzo dobrze zintegrował się z drużyną. Pokazuje dużą wrażliwość społeczną i angażuje się w działalność fundacji – powiedział Joan Laporta.

Rashford to wychowanek Manchesteru United. Dla klubu z Old Trafford rozegrał ponad 400 spotkań i zdobył 138 goli. Odszedł z Czerwonych Diabłów ze względu na konflikt z Rubenem Amorimem. Wcześniej był wypożyczony do Aston Villi.