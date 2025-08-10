Randal Kolo Muani znajduje się na celowniku Newcastle United. Piłkarz Paris Saint-Germain jednak może odrzucić zainteresowanie Anglików. Jego priorytetem są przenosiny do Juventusu - informuje "TEAMtalk".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani czeka na Juventus

Randal Kolo Muani nie ma przyszłości w Paris Saint-Germain. Drugą część minionego sezonu reprezentant Francji spędził na wypożyczeniu w Juventusie. Napastnik doskonale odnalazł się w turyńskiej ekipie, a Włosi mogą skorzystać z opcji wykupu zawodnika. Stara Dama jednak zwleka z transakcją, ponieważ ma problem z zebraniem funduszy.

Ostatnio w mediach pojawiła się bardzo ciekawa informacja w sprawie Randala Kolo Muaniego. Otóż francuski snajper trafił na celownik Newcastle United. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że ten ruch może być niewykonalny. Zawodnik ma bowiem inny priorytet. 26-latek za wszelką cenę chce dołączyć do Juventusu.

Randal Kolo Muani jednak całkowicie nie odrzucił zainteresowania Newcastle United. Reprezentant Francji planuje poczekać na Starą Damą. Jeśli nie uda mu się wrócić do Turynu, wówczas może rozpatrzyć możliwość dołączenia do drużyny prowadzonej przez Eddiego Howe’a. Czas pokaże, gdzie wyląduje ostatecznie wicemistrz świata.

Podczas wypożyczenia Randal Kolo Muani rozegrał 22 spotkania w koszulce Juventusu. Francuz może się pochwalić dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie 10 trafień, a także trzy asysty.