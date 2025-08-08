PSG może stracić zawodnika. Gigant zainteresowany napastnikiem

Paris Saint-Germain jest skłonne sprzedać Randala Kolo Muaniego. Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sports", Newcastle United rozpoczęło rozmowy w sprawie transferu francuskiego napastnika.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Randal Kolo Muani łączony z Newcastle United

Paris Saint-Germain przechodzi przez letnie okno transferowe bez spektakularnych wzmocnień. Klub pożegnał się już z Milanem Skriniarem, który za siedem milionów euro przeniósł się do tureckiego giganta – Fenerbahce. Co ciekawe, coraz bliżej przeprowadzki do mistrzów Francji jest Ilja Zabarnyi. 22-letni środkowy obrońca z Bournemouth ma kosztować paryski klub 67 milionów euro.

Tymczasem Florian Plettenberg poinformował, że Newcastle United rozpoczęło rozmowy z francuskim gigantem odnośnie Randala Kolo Muaniego. 26-letni napastnik znalazł się na szczycie listy życzeń Srok po tym, jak nie udało się sfinalizować transferu Benjamina Sesko z RB Lipsk.

Kolo Muani dołączył do PSG latem 2023 roku z Eintrachtu Frankfurt za 95 milionów euro. Mimo że jego pierwszy sezon na Parc des Princes nie należał do najbardziej udanych, zdołał zdobyć sześć bramek i zanotować pięć asyst w Ligue 1. Wiosną poprzedniego sezonu został wypożyczony do Juventusu, gdzie znacząco poprawił swoje statystyki. W 22 meczach strzelił 10 goli dla Starej Damy.

Eddie Howe poszukuje napastnika o profilu, który doskonale odpowiada charakterystyce Kolo Muaniego – dynamicznego, silnego fizycznie, z doświadczeniem w europejskich rozgrywkach oraz reprezentacji Francji.

🚨⚫️⚪️ BREAKING | Newcastle United have opened negotiations with Randal Kolo Muani!



The 26 y/o is now high on Newcastle’s shortlist after their move for Benjamin Sesko fell through. While #NUFC are exploring other options, Kolo Muani is a concrete target. Contract with Paris… pic.twitter.com/MZJraDtALD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 8, 2025

Warto dodać, że Randal Kolo Muani ma ważny kontrakt z Paris Saint-Germain do czerwca 2028 roku. Według danych serwisu Transfermarkt.de, obecna wartość rynkowa francuskiego napastnika wynosi 30 milionów euro. W barwach reprezentacji Francji 26-latek rozegrał 31 spotkań i zdobył 9 bramek.