Raków zarobi wielkie pieniądze. Kluczowy piłkarz odchodzi do MLS

Raków Częstochowa zarobi aż 1,8 mln euro na sprzedaży jednego z kluczowych zawodników. Jak poinformował serwis Aftonbladet do MLS przeniesie się Gustav Berggren. Szwed zasili New York Red Bulls.

Berggren odchodzi do NY Red Bulls, Raków zarobi prawie 2 mln euro

Raków Częstochowa aktywnie pracuje na rynku transferowym, aby wzmocnić zespół przed startem nowego sezonu. Oprócz rywalizacji w Ekstraklasie podopieczni Marka Papszuna powalczą również o awans do Ligi Konferencji. W ostatnich dniach Medaliki zaprezentowały nowego piłkarza, którym został Apostolos Konstantopoulos. Teraz okazuje się, że przyszedł czas rozstań, a pod Jasną Górą nie będzie dłużej występował jeden z kluczowych zawodników wyjściowej jedenastki.

Jako pierwszy poinformował o tym serwis Aftonbladet, a następnie potwierdził to sam Fabrizio Romano. Otóż w najbliższych dniach Gustav Berggren podpisze kontrakt z New York Red Bulls, grającym w amerykańskiej lidze MLS. Raków na sprzedaży pomocnika zarobi 1,8 mln euro. Przed wylotem za ocean Szwed przejdzie badania lekarskie, a później wsiądzie w samolot, żeby udać się do nowego klubu.

Berggren w Rakowie grał od 2022 roku, gdy trafił pod Jasną Górę za pół miliona euro z Hacken. Reprezentant Szwecji bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie, stając się jednym z kluczowych zawodników. Łącznie podczas pobytu w Częstochowie rozegrał 105 spotkań, w których zdobył 5 goli i 7 razy asystował. Jego umowa z Medalikami wygasała latem przyszłego roku.

Raków nowy sezon rozpocznie od spotkania w Ekstraklasie z GKS-em Katowice (19 lipca). Później czeka ich mecz w kwalifikacjach Ligi Europy, a rywalem w dwumeczu będzie MSK Zilina ze Słowacji.