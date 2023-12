Raków finalizuje drugi zimowy transfer. Lada moment ogłoszenie

fot. Imago/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Jakub Myszor

Raków Częstochowa ogłosił już jeden zimowy transfer

Niebawem drużynę wzmocni również Jakub Myszor

Skrzydłowy Cracovii przeniesie się do mistrza Polski w ramach transferu definitywnego

Raków o krok od drugiego transferu

Po zajęciu czwartego miejsca w grupie Ligi Europy, Raków Częstochowa wiosną będzie rywalizował jedynie na krajowym podwórku. Celem stawianym przed Dawidem Szwargą jest zdobycie podwójnej korony – mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski. Choć latem drużynę wzmocniło kilkunastu zawodników, transferów nie zabraknie także zimą. Częstochowianie ogłosili już pozyskanie bramkarza Muhameda Sahinovicia, który docelowo miałby zastąpić Vladana Kovacevicia.

Lada moment sfinalizowany zostanie drugi ruch Medalików tej zimy. Z transferem do mistrza Polski od dawna łączony jest Jakub Myszor, co przyznał nawet sam trener Cracovii Jacek Zieliński. Maciej Wąsowski informuje, że oba kluby osiągnęły porozumienie, a na warunki kontraktu przystał także sam zawodnik. Aktualnie przechodzi testy medyczne, po których dojdzie do podpisu.

Myszor zmieni klub w ramach transferu definitywnego, natomiast Raków wielkiej kwoty nie zapłaci. Wszystko z uwagi na wygasający po sezonie kontrakt z Cracovią. 21-latek jest widziany w Częstochowie jako prawy wahadłowy, natomiast w ekipie Pasów najczęściej występował na skrzydle.

