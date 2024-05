Luka Modrić ma odejść, a Real Madryt już wytypował następcę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Madryt wytypował następcę Modricia. Chorwat ma odejść

W ostatnich tygodniach wiele mówi się o przyszłości Luki Modricia, który w 2024 roku skończy 39 lat. Chorwat ma kontrakt z Realem Madryt do 30 czerwca i nie wiadomo, czy pozostanie w klubie na kolejne miesiące.

Niedawno głos w sprawie przyszłości Chorwata zabrał jego agent. Valdika Lemic przyznał, że nadal nic nie jest ustalone.

– Jak dotąd nic nie jest jasne co do przyszłości Luki Modricia w Realu Madryt. W przyszłym tygodniu wszystko będzie dla nas jaśniejsze. Real Madryt jest ojczyzną Modricia i wspólnie zdecydujemy, co będzie najlepsze – powiedział Lemic, cytowany przez serwis Foot Mercato.

Zupełnie inne informacje przekazuje serwis Relevo. Według najnowszych wieści Real Madryt nie ma zamiaru oferować Modriciowi kolejnej umowy. To wbrew woli Carlo Ancelottiego, który rzekomo prosił Florentino Pereza o zatrzymanie Chorwata.

Królewscy chcieliby przeprowadzić wymianę pokoleniową w środku pola, wdrażając młodszych zawodników. Relevo informuje, że na następcę Luki Modricia jest kreowany Arda Gueler. Młody Turek trafił do Realu w 2023 roku i mimo licznych kontuzji potrafił udowodnić swoją dużą jakość. Przebywając na boiskach La Liga przez 255 minut, 19-latek zdobył trzy bramki.

Sztab Realu ma być zachwycony Ardą Guelerem i twierdzi, że piłkarz będzie gotowy do gry w większym wymiarze czasowym w kolejnym sezonie.

