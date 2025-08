Raków Częstochowa złożył ofertę. Na radarze były zawodnik Bundesligi

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Felix Beijmo przymierzany do Rakowa

Raków Częstochowa pokazuje w letnim oknie transferowym, że ma konkretne ambicje w sezonie 2025/26. Latem do zespołu spod Jasnej Góry dołączyli już m.in. Oskar Repka, Karol Struski, Tomasz Pieńko czy Marko Bulat. Marek Papszun buduje szeroką kadrę kontekście gry na kilku frontach – PKO BP Ekstraklasy, europejskich pucharów i Pucharu Polski.

Według informacji portalu Tipsbladet.dk, na radarze częstochowian znalazł się Felix Beijmo, który obecnie reprezentuje barwy Aarhus GF. Co więcej, Raków złożył już ofertę za 27-letniego skrzydłowego. Szwed to zawodnik wszechstronny, ponieważ może występować zarówno jako klasyczny prawy obrońca, jak i wahadłowy.

Zawodnik Aarhus ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku, a brak porozumienia w sprawie jego przedłużenia może zmusić duński klub do rozstania się z piłkarzem już teraz. Beijmo trafił do Aarhus w 2023 roku i od tego czasu zdążył rozegrać 84 spotkania, zdobywając 7 bramek i dokładając 11 asyst.

W przeszłości Szwed reprezentował także barwy Djurgardens, Werderu Brema i Greuther Furth. W Niemczech jednak nie zdołał się przebić się do pierwszego składu. Beijmo występował także w młodzieżowej reprezentacji Szwecji, w której uzbierał 13 występów. Dodajmy, że Transfermark.de wycenia skrzydłowego na kwotę dwóch milionów euro.