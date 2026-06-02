Lewandowski dostał kosmiczną ofertę! Jest odpowiedź Polaka

09:08, 2. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl / Tomasz Włodarczyk

Robert Lewandowski jest łączony z transferem do Fenerbahce. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnia, że napastnik otrzymał ofertę w wysokości 20 milionów euro za sezon.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Fenerbahce celuje w transfer Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski opuścił Barcelonę po wygaśnięciu kontraktu. W katalońskim gigancie spędził cztery lata, w trakcie których trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. W barwach Blaugrany kapitan reprezentacji Polski rozegrał łącznie 193 mecze, w których zdobył 120 bramek i dołożył 24 asysty.

37-letni napastnik nie może jednak narzekać na brak zainteresowania na rynku transferowym. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Lewandowski znalazł się na celowniku Fenerbahce. Co więcej, okazuje się, że napastnik otrzymał już propozycję kontraktu z Turcji.

Nie pochodzi ona jednak bezpośrednio od klubu, lecz od jednego z kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich w Fenerbahce. W najbliższym czasie w tureckim klubie odbędą się wybory nowego prezesa, a o stanowisko rywalizują Hakan Safi oraz Aziz Yildirim.

Według ustaleń dziennikarza, Hakan Safi miał przesłać do obozu Polaka ofertę, zakładającą wynagrodzenie na poziomie nawet 20 milionów euro za sezon. W Turcji temat ewentualnego transferu Lewandowskiego jest szeroko komentowany i budzi duże emocje.

Ze strony Lewandowskiego nie ma obecnie żadnych wiążących deklaracji dotyczących przyszłości. Polak analizuje dostępne opcje i nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. W ostatnich miesiącach 37-latek był łączony m.in. z Juventusem Turyn, Manchesterem United oraz Milanem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości