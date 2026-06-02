Lewandowski dostał kosmiczną ofertę! Jest odpowiedź Polaka

Robert Lewandowski jest łączony z transferem do Fenerbahce. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnia, że napastnik otrzymał ofertę w wysokości 20 milionów euro za sezon.

Fenerbahce celuje w transfer Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski opuścił Barcelonę po wygaśnięciu kontraktu. W katalońskim gigancie spędził cztery lata, w trakcie których trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. W barwach Blaugrany kapitan reprezentacji Polski rozegrał łącznie 193 mecze, w których zdobył 120 bramek i dołożył 24 asysty.

37-letni napastnik nie może jednak narzekać na brak zainteresowania na rynku transferowym. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Lewandowski znalazł się na celowniku Fenerbahce. Co więcej, okazuje się, że napastnik otrzymał już propozycję kontraktu z Turcji.

Nie pochodzi ona jednak bezpośrednio od klubu, lecz od jednego z kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich w Fenerbahce. W najbliższym czasie w tureckim klubie odbędą się wybory nowego prezesa, a o stanowisko rywalizują Hakan Safi oraz Aziz Yildirim.

Według ustaleń dziennikarza, Hakan Safi miał przesłać do obozu Polaka ofertę, zakładającą wynagrodzenie na poziomie nawet 20 milionów euro za sezon. W Turcji temat ewentualnego transferu Lewandowskiego jest szeroko komentowany i budzi duże emocje.

Ze strony Lewandowskiego nie ma obecnie żadnych wiążących deklaracji dotyczących przyszłości. Polak analizuje dostępne opcje i nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. W ostatnich miesiącach 37-latek był łączony m.in. z Juventusem Turyn, Manchesterem United oraz Milanem.