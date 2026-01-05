Raków Częstochowa rozstanie się z piłkarzem. Blisko finalizacji rozmów

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Jakub Mądrzyk dołączy do GKS-u Tychy

Raków Częstochowa jest aktywny podczas zimowego okna transferowego. Klub spod Jasnej Góry zdecydował się już na skrócenie wypożyczeń Muhameda Sahinovicia do FC Koper oraz Leonardo Rochy do Zagłębia Lubin. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec ruchów kadrowych.

W najbliższym czasie z Rakowem może pożegnać się również z Jakubem Mądrzykiem. 22-letni bramkarz, pełniący rolę trzeciego golkipera zespołu, nie miał szans na regularne występy w Ekstraklasie. W poszukiwaniu minut Mądrzyk ma trafić do GKS-u Tychy, który walczy o utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Według Weszło.com, pierwszoligowiec zapłaci za golkipera nawet kilkaset tysięcy euro.

W poprzednim sezonie Mądrzyk przebywał na wypożyczeniu w Stali Mielec, gdzie na poziomie Ekstraklasy rozegrał łącznie 29 spotkań. Wcześniej zbierał doświadczenie także w barwach Miedzi Legnica oraz Stomilu Olsztyn.

GKS Tychy od listopada prowadzi Łukasz Piszczek. Były reprezentant Polski rozpoczął pracę na ławce trenerskiej w trudnym momencie i w trzech meczach pod jego wodzą tyszanie zdobyli zaledwie jeden punkt. W klubie trwa gruntowna przebudowa kadry. Do tej pory GKS ogłosił już transfery Bartłomieja Barańskiego z Lecha Poznań, Pawła Łysiaka i Daniego Sandovala z Wieczystej Kraków, Piotra Krawczyka z Wisły Płock oraz Igora Łasickiego z Wisły Kraków.