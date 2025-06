Raków Częstochowa wreszcie sfinalizował transfer, o którym mówiło się od tygodni. Do drużyny dołączył Karol Struski, który podpisał umowę do 2029 roku.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków potwierdził transfer Struskiego

Raków Częstochowa przyspiesza w temacie wzmocnień pod kątem przyszłego sezonu. Po wykupieniu Jonatana Brunesa i Jesusa Diaza, a także ściągnięciu z Jagiellonii Białystok Lamine’a Diaby’ego-Fadigi, przyszedł czas na kolejny transfer. W piątek wicemistrzowie Polski sfinalizowali temat, o którym mówiło się od tygodni. Do drużyny dołączył Karol Struski, który związał się umową do 2029 roku.

Jednokrotny reprezentant Polski ma za sobą udany sezon w lidze cypryjskiej, gdzie zgromadził pięć bramek oraz dziesięć asyst. Raków wykupił go definitywnie z Arisu Limassol, a nieoficjalnie mówi się, że kwota transakcji zakręciła się w okolicach miliona euro.

Struski po trzech latach wraca do Ekstraklasy. Przed transferem do Arisu Limassol występował w Jagiellonii Białystok. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce zaliczył dotąd 30 występów.

– Karol Struski to piłkarz, który mimo młodego wieku ma już wyrobioną markę na międzynarodowym rynku. Występował w europejskich pucharach i ma za sobą wiele minut w seniorskiej piłce. To typowy pomocnik box to box, który może grać na pozycjach numer 6 i 8 – przekazał Artur Płatek, komentując najnowszy transfer wicemistrza Polski.

W przyszłym sezonie Raków będzie musiał łączyć rozgrywki ligowe z europejskimi pucharami. Zmagania rozpocznie od 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji.