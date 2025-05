Media: Raków zdecydował. Wiadomo, co z wykupem Brunesa

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jonathan Brunes

Raków wykłada kasę. Brunes zostanie w klubie

Raków Częstochowa był o krok od zdobycia mistrzostwa Polski, ale na finiszu przegrał z Lechem Poznań. W klubie muszą więc zadowolić się z drugiego miejsca i odpowiedniego przygotować do rywalizacji na trzech frontach. Od kilku dni zapadają ważne decyzje kadrowe, w tym pożegnania z takimi graczami, jak Peter Barath, Ben Lederman, Matej Rodin czy Milan Rundić. Kibice z niecierpliwością wyczekiwali także wieści w sprawie Jonathana Brunesa, czyli najskuteczniejszego piłkarza Medalików w sezonie 2024/2025.

Norweg był tylko wypożyczony do Rakowa, a kwota wykupu budziła spore wątpliwości włodarzy. Choć Brunes się sprawdził, na zatrzymanie go trzeba było wydać około 1,5 mln euro. Pierwotnie planowano dogadać korzystniejsze warunki, ale OH Leuven pozostawało niewzruszone i oczekiwało opłacenia właśnie takiej kwoty.

W Częstochowie wreszcie zapadła decyzja. TVP Sport informuje, że Raków rozpoczął proces wykupu Brunesa, który podpisze trzyletni kontrakt. To świetny sygnał przed kolejnym sezonem.

📢 Mocny sygnał przed nowym sezonem! @Rakow1921 wykupuje Jonathana Brunesa. https://t.co/sexBcSRAe5 — Mateusz Miga (@MateuszMiga) May 28, 2025

Brunes udowodnił, że dobrze funkcjonuje w systemie Marka Papszuna. Na dobre rozegrał się dopiero wiosną, a w sumie uzbierał dla Rakowa 14 bramek w 32 meczach. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 1,8 mln euro.