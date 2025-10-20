Zagłębie ma problem. Rozważa transfer medyczny bramkarza

18:03, 20. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Piotr Janas, Gazeta Wrocławska

Zagłębie Lubin będzie musiało najpewniej przeprowadzić transfer medyczny lub sprowadzić bramkarza bez klubu. Wszystko przez poważną kontuzję Dominika Hładuna, o czym poinformował Piotr Janas z "Gazety Wrocławskiej".

Dominik Hładun
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dominik Hładun

Zagłębie Lubin będzie musiało sprowadzić nowego bramkarza

Zagłębie Lubin w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że zaskakująco dobrze. Wielu spodziewało się, że ekipa Leszka Ojrzyńskiego będzie zajmowała miejsca w dolnej części tabeli, a sam szkoleniowiec szybko pożegna się z klubem. Jak do tej pory jednak niewiele zapowiada ten scenariusz, co oznacza, że wyniki zespołu są zadawalające.

Po niedzielnej wygranej z Legią Warszawa, Miedziowi zajmują aktualnie 7. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Niemniej rywalizację z ekipą ze stolicy przypłacili oni poważną kontuzją Dominika Hładuna. Według informacji przekazanych przez Piotra Jansa z „Gazety Wrocławskiej”, uraz barku bramkarza Zagłębia Lubin jest na tyle poważny, że klub rozważa transfer medyczny lub sprowadzenie bramkarza, który jest obecnie bez klubu.

W najgorszym scenariuszu podstawowy golkiper Miedziowych wypadnie z gry aż do końca 2025 roku. Dominik Hładun w tym sezonie rozegrał dla lubinian w sumie 11 spotkań i raz zanotował czyste konto. 30-letni bramkarz na poziomie PKO Ekstraklasy ma 168 występów. W przeszłości miał okazję występować także w barwach Legii Warszawa.

