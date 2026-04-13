Rafael Leao na wylocie z Milanu! W grze wielkie opcje

Rafael Leao może odejść z AC Milanu w letnim okienku transferowym. Według La Gazzetta dello Sport Portugalczyk jest łączony z czteroma gigantami.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan jest gotów sprzedać Leao. Wśród opcji Barcelona i Chelsea

Aktualny sezon nie jest dla Rafaela Leao zbyt udany. Zawodnik ma problemy z regularnością, co spotkało się z krytyką kibiców. W związku z tym jego pozycja w klubie nie jest już tak pewna, jak wcześniej.

Portugalski skrzydłowy ma w swoim kontrakcie klauzulę wykupu na poziomie 175 milionów euro. Jednak w praktyce nikt nie zamierza płacić takiej kwoty. Dlatego AC Milan rozważa sprzedaż za znacznie niższą sumę. Mówi się nawet o około 50 milionach euro.

Tę sytuację mogą wykorzystać giganci jak Manchester United czy Chelsea, która kilka lat temu oferowała za 26-latka 80 milionów euro.

Wśród zainteresowanych klubów wymienia się także FC Barcelonę i Bayern Monachium. Na razie jednak żadna z tych ekip nie rozpoczęła rozmów o potencjalnym transferze.

Nadchodzące miesiące mogą być kluczowe dla przyszłości skrzydłowego Rossoneri. Na jego wartość może wpłynąć także jego występ na Mistrzostwach Świata, ale na razie włoski gigant wydaje się gotowy na rozstanie.

W tym sezonie Portugalczyk zdobył dziesięć bramek i dołożył dwie asysty w 26 meczach. To solidne liczby, ale oczekiwania wobec niego są znacznie większe.

