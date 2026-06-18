Bayer Leverkusen ściągnął kolejną perełkę. Duże wzmocnienie

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Afonso Moreira

Oficjalnie: Afonso Moreira przeszedł do Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Afonso Moreiry z Olympique’u Lyon. 21-letni skrzydłowy pomyślnie przeszedł wszystkie niezbędne testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota transakcji wyniosła niespełna 30 milionów euro, co pokazuje, jak duże nadzieje niemiecki klub wiąże z portugalskim zawodnikiem.

Tym samym Bayer Leverkusen pokonał sporą konkurencję w walce o podpis młodego atakującego. O utalentowanego Portugalczyka zabiegały również inne renomowane kluby – między innymi Atletico Madryt oraz Manchester United. Najbardziej zdecydowani okazali się jednak działacze Aptekarzy, którzy dopięli kolejną znaczącą operację transferową. Warto przypomnieć, że w ostatnich dniach do drużyny Die Werkself dołączył także Kennet Eichhorn z Herthy Berlin.

Afonso Moreira z powodzeniem występował w Olympique’u Lyon od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do Francji ze Sportingu Lizbona za około dwa miliony euro. Transfer okazał się bardzo udaną inwestycją, ponieważ wartość rynkowa zawodnika rosła w błyskawicznym tempie. W minionym sezonie skrzydłowy rozegrał 37 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował jedenaście asyst. Teraz perspektywiczny Portugalczyk zamieni boiska Ligue 1 na murawy Bundesligi.