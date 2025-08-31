Rafael Leao tego lata może jeszcze opuścić AC Milan. Portugalczyk trafił na celownik Tottenhamu Hotspur. Anglicy jednak mają świadomość, że ten ruch będzie trudny do zrealizowania - donosi Miguel Delaney z "The Independent".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Tottenham Hotspur chce Rafaela Leao

Rafael Leao od wielu lat jest uznawany za kluczowego zawodnika AC Milanu. Reprezentant Portugalii jednak od miesięcy ma problem z ustabilizowaniem formy, przez co kibice z San Siro mają coraz bardziej dość jego osoby. Podczas tegorocznego letniego okienka pojawiło się mnóstwo plotek łączących skrzydłowego z innymi zespołami. Wśród zainteresowanych był m.in. Manchester City.

Wydawało się, że już AC Milan będzie miał spokój z Rafaelem Leao. Jednak w ostatnim dniu letniego okienka transferowego może dojść do niespodziewanej przeprowadzki portugalskiej gwiazdy. Miguel Delaney z „The Independent” informuje, że piłkarz Rossonerich może wylądować w Premier League. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Londyńczycy jednak mają świadomość, że ten transfer będzie trudny do zrealizowania. Jednak w obozie Kogutów istnieje spory optymizm. Spurs za wszelką cenę chcą w ostatnim dniu letniego okienka pozyskać skrzydłowego. Na ich celowniku znajduje się również Savinho z Manchesteru City.

Rafael Leao w obecnym sezonie raz pojawił się boisku w koszulce AC Milanu. Miało to miejsce w spotkaniu Pucharu Włoch przeciwko Bari. Portugalczyk spędził na placu gry 17 minut i zdołał wpisać się na listę strzelców.