Tottenham Hotspur wciąż może wzmocnić skład. Jak się okazuje, londyński zespół nie zrezygnował z Savinho z Manchesteru City. Brazylijczyk wciąż może zmienić klub - donosi Graeme Bailey.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Savinho wciąż może wzmocnić Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur bardzo dobrze rozpoczął sezon Premier League. Podopieczni Thomasa Franka po dwóch kolejkach mieli na koncie komplet zwycięstw. W minioną sobotę jednak Kogutom przydarzyła się spora wpadka. Drużyna bowiem uznała wyższość Bournemouth (0:1). Spurs w kolejnym ligowym spotkaniu zmierzą się na wyjeździe z West Hamem United.

Jak się okazuje, Tottenham Hotspur w ostatnim dniu letniego okienka może przeprowadzić głośny transfer. Graeme Bailey poinformował, że do zespołu prowadzonego przez Thomasa Franka wciąż może trafić Savinho. Transfer Brazylijczyka z Manchesteru City nie jest martwy i w obozie Kogutów zapowiadają się zatem niezwykle interesujące godziny.

Savinho znajduje się w trudnym położeniu. Reprezentant Brazylii niespecjalnie znajduje się w planach Pepa Guardioli. Manchester City chciał rozstać się z zawodnikiem, ale dotychczas negocjacje transferowe prowadziły donikąd. Zobaczymy, czy w ostatnim dniu letniego okienka były gracz PSV Eindhoven i Girony opuści Etihad Stadium.

Dotychczas Savinho rozegrał 48 spotkań w koszulce Manchesteru City. W tym czasie brazylijski skrzydłowy zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 21-latek może również pochwalić się aż 13. asystami.