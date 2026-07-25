Rafael Leao blisko wielkiego zwrotu. Rozmowy weszły w decydującą fazę

Rafael Leao znalazł się na celowniku Galatasaray, które rozpoczęło ofensywę transferową. Turecki gigant złożył już pierwszą ofertę, ale AC Milan oczekuje znacznie wyższej kwoty.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao czeka na jeden warunek. Wtedy transfer stanie się realny

Rafael Leao może być jednym z najgłośniejszych bohaterów letniego okna transferowego. Jak poinformował Nicolo Schira na X, Galatasaray przeszło od słów do czynów i przedstawiło Milanowi pierwszą oficjalną propozycję za reprezentanta Portugalii. Turecki klub zaoferował 30 milionów euro, licząc na szybkie rozpoczęcie negocjacji.

Rossoneri nie zamierzają jednak sprzedawać swojej gwiazdy za taką kwotę. Według tych samych informacji Mediolańczycy wyceniają 26-latka na mniej więcej 50-60 milionów euro. Chociaż Rafael Leao nie ma już odgrywać kluczowej roli w projekcie sportowym wielokrotnych mistrzów Serie A, to władze klubu nie chcą znacząco obniżać swoich oczekiwań finansowych.

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Turecki klub przygotował również atrakcyjną ofertę dla samego zawodnika. Galata proponuje kontrakt obowiązujący do 2030 roku oraz wynagrodzenie na poziomie 10 milionów euro za sezon. To jednak może nie wystarczyć, aby dopiąć transfer.

Jak przekazał znany dziennikarz, rozmowy dotyczące warunków indywidualnych wciąż trwają. Portugalczyk oczekuje bowiem jeszcze korzystniejszego pakietu finansowego. Rafael Leao chce zarabiać na poziomie największych gwiazd Galatasaray, a punktem odniesienia ma być kontrakt Victora Osimhena.

Najbliższe dni mogą okazać się kluczowe dla przyszłości portugalskiego napastnika. Jeśli Galatasaray zdecyduje się podnieść ofertę dla Milanu i jednocześnie spełni oczekiwania płacowe piłkarza, transfer może nabrać tempa. Na razie strony pozostają jednak na etapie intensywnych negocjacji.