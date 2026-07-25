Manchester United zainteresowany czołowym strzelcem Premier League

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Ollie Watkins

Watkins na celowniku Manchesteru United

Manchester United skupia się tego lata na przebudowie środka pola. Dopiął już dwa duże transfery – Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi. Na tym nie koniec, bowiem przymierzani do przeprowadzki na Old Trafford są jeszcze Manu Kone czy Carlos Baleba. Ponadto, Czerwone Diabły myślą o wzmocnieniu też innych formacji. Niewykluczone, że wakat pojawi się w linii ataku, bowiem konsekwentnie wypychany z klubu jest Joshua Zirkzee.

Zirkzee nie ma szans na regularną grę, gdyż wyraźnie przegrywa rywalizację z Benjaminem Sesko. Holender już wcześniej był łączony z powrotem do Serie A. W jego kontekście mowa o takich klubach, jak Juventus czy AS Roma. Manchester United chce go sprzedać, natomiast Włosi preferują wypożyczenie z opcją wykupu, więc porozumienia jeszcze nie ma.

Jeśli Zirkzee faktycznie opuści Manchester United, jego następcą może zostać Ollie Watkins. Czołowy snajper Premier League ostatnich lat wzbudził zainteresowanie krajowego giganta. „The Sun” przekazuje, jak wygląda jego obecna sytuacja. O napastnika walczyło Fenerbahce, oferując 30 milionów funtów, ale ten się sprzeciwił.

Na Old Trafford kandydatura Watkinsa jest mocno popierana. To zawodnik skuteczny, a ponadto doświadczony na angielskich boiskach. Manchester United ruszy po niego, gdy rozwiąże problem Zirkzeego.