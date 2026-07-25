Salah prowadzi zaawansowane rozmowy. Transfer wisi w powietrzu

08:59, 25. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Nicolo Schira (X)

Mohamed Salah może wkrótce zostać bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów. Egipcjanin prowadzi zaawansowane rozmowy z Besiktasem, a porozumienie jest coraz bliżej.

Mohamed Salah
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Piłkarski hit na horyzoncie. Salah jest już jedną nogą w nowym klubie

Mohamed Salah znalazł się o krok od rozpoczęcia nowego rozdziału w swojej karierze. Jak informuje Nicolo Schira na X, negocjacje pomiędzy przedstawicielami egipskiego napastnika a Besiktasem weszły w decydującą fazę. Turecki klub ma być bardzo optymistycznie nastawiony do finalizacji całej operacji i liczy, że w najbliższych dniach uda się dopiąć wszystkie szczegóły.

Według przekazanych informacji obie strony osiągnęły już wstępne porozumienie dotyczące warunków indywidualnego kontraktu. Umowa miałaby obowiązywać do 2027 roku, a Salah mógłby liczyć na wynagrodzenie w wysokości 12 milionów euro za sezon. W dokumencie miałaby znaleźć się również opcja przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy, czyli do końca sezonu 2027/2028.

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Ważną rolę w całym procesie odgrywa trener Besiktasu Vincenzo Italiano. Szkoleniowiec osobiście angażuje się w rozmowy i przekonuje doświadczonego napastnika, że właśnie w Stambule będzie mógł odegrać kluczową rolę w ambitnym projekcie sportowym.

Jeśli wieści znanego dziennikarza się potwierdzą, turecki klub przeprowadzi transfer, który odbije się szerokim echem w całej Europie. Pozyskanie zawodnika o takiej renomie byłoby nie tylko ogromnym wzmocnieniem Besiktasu, ale również wyraźnym sygnałem, że klub zamierza walczyć o najwyższe cele zarówno na krajowym podwórku, jak i na arenie międzynarodowej.

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