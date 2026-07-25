FC Barcelona otworzyła drzwi. Gwiazda może odejść po decyzji Flicka

FC Barcelona nie wyklucza już rozstania z Frenkiem de Jongiem. Po wewnętrznej analizie sztabu Hansiego Flicka stanowisko klubu wobec Holendra miało wyraźnie się zmienić.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zmieniła plany. Nagle wszystko wskazuje na rozstanie

FC Barcelona może szykować jedną z największych niespodzianek trwającego okna transferowego. Jeszcze do niedawna Frenkie de Jong był uznawany za piłkarza praktycznie nietykalnego. Niemniej najnowsze informacje sugerują, że jego przyszłość w klubie z Camp Nou stoi pod coraz większym znakiem zapytania. Takie wieści przekazał Gerard Romero, który twierdzi, że w hiszpańskim klubie doszło do zmiany podejścia wobec reprezentanta Holandii.

Według dziennikarza kluczowe znaczenie miała szczegółowa analiza przeprowadzona przez sztab szkoleniowy Hansiego Flicka. Niemiecki trener miał ponownie ocenić rolę De Jonga w swoim projekcie i dojść do wniosku, że pomocnik nie jest już tak istotnym elementem układanki, jak zakładano jeszcze kilka miesięcy temu.

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W efekcie Barca ma być gotowa wysłuchać ofert za 28-letniego zawodnika. Romero podkreśla, że klub nie zamierza za wszelką cenę pozbywać się Holendra, ale jeśli na stole pojawi się propozycja spełniająca oczekiwania władz Blaugrany, transfer może otrzymać zielone światło.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Hansi Flick is no longer moved by Frenkie de Jong's latest performances and also his role at Barcelona.



If the right offer comes for de Jong, Barcelona could allow him to leave.



— @gerardromero pic.twitter.com/hLnim0crMG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 25, 2026

Byłaby to znacząca zmiana w porównaniu z wcześniejszym stanowiskiem Barcelony, która konsekwentnie traktowała De Jonga jako jednego z filarów zespołu. Teraz priorytety miały ulec zmianie, a kwestie sportowe i taktyczne odgrywają w tej sprawie kluczową rolę.

Na razie nie wiadomo, czy do katalońskiego klubu wpłynęły już konkretne oferty za reprezentanta Holandii. Sam piłkarz pozostaje natomiast zawodnikiem Barcelony. W każdym razie najbliższe tygodnie mogą okazać się decydujące dla jego dalszej kariery