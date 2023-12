Tottenham obserwuje kandydatów do wzmocnienia środka obrony. Ostatnio według informacji Fabrizio Romano skauci Tottenhamu z wysokości trybun przyglądali się grze Radu Dragusina.

Imago / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Radu Dragusin

Radu Dragusin znalazł się na celowniku Tottenhamu

Podczas meczu Genoa – Juventus na trybunach grę rumuńskiego obrońcy obserwowali skauci angielskiego klubu

Obrońca Genui wyceniany jest na 20 milionów euro

Radu Dragusin na radarze Tottenhamu

Tottenham zamierza aktywnie uczestniczyć w zimowym okienku transferowym. Celem “Kogutów” jest wzmocnienie linii defensywnej. Jak poinformował Fabrizio Romano wysłannicy londyńskiego klubu byli obecni podczas meczu Genoa – Juventus. Ich zadaniem była obserwacja jak w warunkach meczowych radzi sobie Radu Dragusin, który znajduje się na liście życzeń Spurs.

Dragusin przed sezonem został wykupiony przez drużynę Genui z Juventusu za 5.5 miliona euro. Rumun na Półwyspie Apenińskim gra od 2018 roku, gdy trafił do młodzieżowej drużyny Juventusu. Tam nie zdołał przebić się do pierwszego składu i był wypożyczany do innych drużyn Serie A. Na swoim koncie ma grę w Salernitanie oraz Sampdorii.

Jeśli transfer Radu Dragusina do Tottenhamu nie wypali, to władze “Spurs” mają plan b. Jean Clair Todibo ma być opcją rezerwową w przypadku niepowodzeń w negocjacjach z włoską drużyną.

