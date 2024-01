‼️ Pedro Henrique zimą opuści @1910radomiak – to już pewne. Zawodnik wrócił do Radomia z 🇧🇷, ale klub negocjuje jego transfer.



W grę wchodzi kilka konkretnych zespołów, parę kierunków już odpadło. Będzie rekord.



➡️WSZYSTKO, CO ISTOTNE W TEJ SPRAWIE:https://t.co/RZOW5eIhqL