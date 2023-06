Po awansie do Ekstraklasy Puszcza Niepołomice chce pozyskać zawodników z doświadczeniem w grze na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Janekx89 donosi, że pierwszym transferem beniaminka będzie Mateusz Cholewiak.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Cholewiak

Puszcza Niepołomice wywalczyła sensacyjny awans do Ekstraklasy

Teraz beniaminek szykuje pierwszy letni transfer

Do zespołu ma dołączyć Mateusz Cholewiak, dotychczas zawodnik Górnika Zabrze

Uznane nazwisko wzmocni beniaminka?

Puszcza Niepołomice w sezonie 2022/2023 wywalczyła historyczny i sensacyjny awans do Ekstraklasy. Teraz jest spisywana przez ekspertów oraz kibiców na pożarcie. Aby poradzić sobie z grą w elicie, potrzebne są jakościowe wzmocnienia składu. Niebawem Puszcza ma zaprezentować pierwszy letni transfer.

Janekx89 sugeruje, że do zespołu Tomasza Tułacza dołączy Mateusz Cholewiak. Do tej pory doświadczony zawodnik reprezentował barwy Górnika Zabrze, z którym rozstaje się na skutek wygasającego kontraktu.

Cholewiak ma wiele występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym, co dla Puszczy może okazać się bardzo cenne. W przeszłości 33-latek grał również dla Śląska Wrocław czy Legii Warszawa. Co ciekawe, przed trafieniem do Ekstraklasy reprezentował właśnie klub z Niepołomic. Teraz wszechstronny gracz zaliczyłby sentymentalny powrót, a ponadto miałby szanse pomóc w utrzymaniu.

🔜Odchodzący z Górnika Zabrze, Mateusz Cholewiak, będzie pierwszym wzmocnieniem Puszczy Niepołomice, zupełnego beniaminka ekstraklasy. — Janekx89 (@janekx89) June 30, 2023

