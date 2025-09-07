Puchacz wraca do Ekstraklasy! Zagra przeciwko Lechowi Poznań

Tymoteusz Puchacz zostanie wypożyczony do GKS-u Katowice. Reprezentant Polski od jakiegoś czasu szukał klubu, a dziś przechodzi testy medyczne przed powrotem do Ekstraklasy, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz zostanie nowym piłkarzem GKS-u Katowice

Tymoteusz Puchacz otrzymał na początku letniego okienka transferowego wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Zespół niemieckiego Holstein Kiel nie widział go bowiem w swojej kadrze na kolejny sezon. Tak więc przez ostatnie dwa miesiące trwały poszukiwania nowego klubu dla reprezentanta Polski, który odrzucił kilka ciekawych ofert, a finalnie najprawdopodobniej wróci do PKO Ekstraklasy.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Tymoteusz Puchacz podpisze kontrakt z GKS-em Katowice. Lewy wahadłowy lub też obrońca ma zostać wypożyczony do zespołu Rafała Góraka, a w umowie zostanie zapisana opcja wykupu Polaka. Ma ona być niska, co może w przyszłości skłonić katowiczan do takiej decyzji. Jak poinformował dziennikarz, 26-latek przechodzi dzisiaj testy medyczne w klubie z Górnego Śląska.

Tymoteusz Puchacz w minionym sezonie rozegrał w sumie 30 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Łącznie na poziomie Bundesligi rozegrał 11 spotkań. Mniej więcej drugie tyle ma w Championship oraz lidze greckiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro. Co warte odnotowania, mecz pomiędzy GKS-em Katowice a Lechem Poznań zaplanowano na 5 października.

