Puchacz może wrócić do byłego klubu! Jest zainteresowanie

Sean Troup / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz znów w 2. Bundeslidze?!

Tymoteusz Puchacz nie może zaliczyć swojego ostatniego sezonu do zbyt udanych. Reprezentant Polski spadł z dwoma klubami z ligi, a do tego pożegnał się w kadrze z Dywizją A Ligi Narodów. To wszystko spowodowało, że w kontekście lewego obrońcy lub wahadłowego zaczęło mówić się o powrocie do Ekstraklasy, bowiem dostał on wolną rękę w poszukiwaniu klubu.

W tym kontekście spekulowano (choć to bardziej życzeniowo) o Lechu Poznań oraz – co sensacyjne – o Radomiaku Radom. Okazuje się jednak, że Tymoteusz Puchacz może wrócić do innego byłego klubu. Według informacji przekazanych przez „kn-online.de” reprezentant Polski jest na celowniku 1.FC Kaiserslautern, czyli zespołu, w barwach którego na koncie ma 36 występów i jednego gola oraz 13 asyst.

Tymoteusz Puchacz w minionym sezonie rozegrał w sumie 30 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Łącznie na poziomie Bundesligi rozegrał on 11 spotkań. Mniej więcej drugie tyle ma w Championship oraz lidze greckiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

