Paris Saint-Germain powoli oswaja się z myślą, że latem z klubu odejdzie Kylianem Mbappe. Jednocześnie w ekipie z Parc des Princes w trakcie letniego okna transferowego może dojść do dużych zmian. Wieści w sprawie przekazało The Times.

Źródło: The Times

fot. Imago / Franck Dubray Na zdjęciu: Piłkarze PSG

W trakcie letniego okna transferowego kilka transferów jest możliwych w PSG

Ciekawe wieści w sprawie przekazało The Times

Na liście życzeń giganta z Ligue 1 są między innymi Marcus Rashford i Victor Osimhen

Camps otrzymał jasny plan na lato w PSG

Paris Saint-Germain w nowej kampanii może być drużyną, która będzie nie do poznania. Kylian Mbappe może zmienić barwy klubowe, a w jego miejsce planowanych jest kilka wzmocnień.

The Times przekonuje, że stołeczna ekipa dzięki odejściu gwiazdy reprezentacji Francji zaoszczędzi mniej więcej 200 milionów euro. To suma zarezerwowana na pensję Mbappe. Źródło przekonuje jednocześnie, że dyrektor sportowy PSG, Luis Campos, otrzyma zadanie wydania zaoszczędzonych środków na zbudowanie młodego zespołu zdolnego do wygrania Ligi Mistrzów.

Głównym celem paryżan ma być nowy napastnik. Na liście życzeń ekipy z Parc des Princes znajdują się między innymi Marcus Rashford z Manchesteru United i Victor Osimhen z SSC Napoli.