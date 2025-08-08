PSG bierze nowego bramkarza. On zostanie następcą Donnarummy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Lucas Chevalier zostanie bramkarzem Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain ze względu na to, że Gianluigi Donnarumma prawdopodobnie opuści klub, postanowiło poszukać nowego bramkarza. Na rynku transferowym pojawiła się możliwość pozyskania utalentowanego golkipera o dużym potencjale, a jednocześnie już doświadczonego. Następcą reprezentanta Włoch między słupkami paryskiego zespołu zostanie Lucas Chevalier.

Jak poinformował Fabrice Hawkins bramkarz pomyślnie przeszedł testy medyczne przed transferem do PSG. 23-latek podpisze pięcioletni kontrakt, kwota transakcji wyniesie ok. 40 milionów euro.

Chevalier to wychowanek OSC Lille, w którym zadebiutował w sezonie 2022/2023. Wcześniej przez rok był wypożyczony do drugoligowego Valenciennes FC, gdzie nabierał doświadczenia na poziomie seniorskim. W macierzystym klubie rozegrał 127 spotkań, zachowując 44 czyste konta. W minionych rozgrywkach został wybrany najlepszym bramkarzem Ligue 1.

Na ten moment nie wiadomo, czy z marszu wskoczy do bramki PSG, czy będzie dzielił czas gry z Donnarummą. Przyszłość włoskiego golkipera stoi pod znakiem zapytania. Najnowsze doniesienia sugerują, że 26-latek dostał wolną rękę w poszukiwaniach nowego klubu. Paryżanie postanowili nie przedłużać z nim kontraktu, wyceniając go na 26 milionów euro. Jego kontrakt wygasa w połowie 2026 roku.